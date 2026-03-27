16:28, 27 марта 2026Силовые структуры

Бывшего российского депутата застрелили в его доме

В Нижегородской области неизвестный застрелил экс-депутата Саидова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В городе Шахунья Нижегородской области неизвестный застрелил 60-летнего местного жителя в его доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тело мужчины с огнестрельными ранениями тела нашли в его доме 26 марта. Сейчас на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

По данным Telegram-канала «112», убитый — бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов. Напавший скрылся после преступления. В 2024 году сына Саидова зарезали в местном кафе. Подозреваемый в нападении до сих пор не задержан и объявлен в розыск.

Ранее в Ростове задержали мужчину, стрелявшего в незнакомца.

