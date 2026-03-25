17:13, 25 марта 2026

Россиянин получил огнестрельные ранения после ссоры на улице

В Ростове задержали стрелявшего в незнакомца мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ростове задержали мужчину, стрелявшего в незнакомца. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

По данным агентства, в полицию из больницы пришло сообщение о поступлении к ним 46-летнего мужчины с травмами головы, плеча и предплечья.

Сотрудники полиции установили, что между пострадавшим и незнакомым мужчиной произошла словесная ссора, в ходе которой злоумышленник использовал предмет, похожий на пистолет, и произвел пять выстрелов в потерпевшего.

Полицейские опросили свидетелей, а также получили записи с камер наблюдения. В результате задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя.

Ранее сообщалось, что россиянин в поисках сожительницы расстрелял квартиру с детьми.

