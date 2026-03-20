Россиянин в поисках сожительницы расстрелял квартиру с детьми

В Свердловской области осудили мужчину, расстрелявшего квартиру знакомой

В Свердловской области осудили мужчину, расстрелявшего квартиру знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Подсудимый признан виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, 3 августа 2024 года Александр Бутко в состоянии алкогольного опьянения в поисках своей сожительницы пришел к дому ее подруги. Предполагая, что она находится у нее, мужчина из пневматического пистолета расстрелял окна квартиры. В тот момент в помещении, кроме хозяйки, находились малолетние дети и несовершеннолетняя племянница. После этого злоумышленник нецензурно высказал в отношении пострадавших угрозы расправой.

Суд приговорил его к 5,5 года лишения свободы.

