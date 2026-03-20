15:12, 20 марта 2026

Россиянин в поисках сожительницы расстрелял квартиру с детьми

В Свердловской области осудили мужчину, расстрелявшего квартиру знакомой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Свердловской области осудили мужчину, расстрелявшего квартиру знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Подсудимый признан виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, 3 августа 2024 года Александр Бутко в состоянии алкогольного опьянения в поисках своей сожительницы пришел к дому ее подруги. Предполагая, что она находится у нее, мужчина из пневматического пистолета расстрелял окна квартиры. В тот момент в помещении, кроме хозяйки, находились малолетние дети и несовершеннолетняя племянница. После этого злоумышленник нецензурно высказал в отношении пострадавших угрозы расправой.

Суд приговорил его к 5,5 года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянин из винтовки прострелил глаз несовершеннолетнему.

    Последние новости

    «Был связан с КГБ, как и все». Умер архитектор масштабного раскола украинского православия и давний критик патриарха Кирилла

    ЕК захотела лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС

    Россиянам напомнили о наказании за съемку соседей

    Дан прогноз по срокам восстановления поставок энергоресурсов с Ближнего Востока

    Лукашенко высказался о передаче ракет Ирану

    Путин утвердил в России связанный с военными праздник

    Ключевую ставку Банка России могли снизить и сильнее

    Минпромторг России захотел маркировать все автозапчасти

    Расследование дела о жестокой пытке девушек на автомойке завершено

    Стало известно о крушении самолета в Подмосковье

    Все новости
