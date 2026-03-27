11:02, 27 марта 2026

Миру спрогнозировали нефть по 200 долларов при одном условии

Bloomberg: Нефть подорожает до $200 при затяжной блокаде Ормузского пролива
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent достигнет 200 долларов за баррель при затяжной блокаде Ираном Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков компании Macquarie Group.

Согласно ожиданиям экспертов, стремительный скачок сырьевых котировок произойдет, если блокада ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии продлится до июня 2026 года. Вероятность такого сценария аналитики оценили в 40 процентов. Более реальным вариантом, по их мнению, представляется скорое завершение боевых действий в охваченном войной регионе. Возможность окончания конфликта на Ближнем Востоке они оценили в 60 процентов.

Затягивание войны ударит по предложению сырья на мировом энергетическом рынке. Через Ормузский пролив до недавнего времени проходила треть глобальной торговли нефтью. Масштабные перебои с поставками ближневосточного сырья уже привели к стремительному росту стоимости Brent. На пике котировки вплотную приближались к 120 долларам за баррель, однако к настоящему времени цены стабилизировались в районе 100-102 долларов.

Несмотря на это, отмечало агентство Bloomberg, в Белом доме решили перестраховаться и заранее проанализировать возможные последствия взрывного роста стоимости нефти для американской экономики. Иными словами, в администрации президента США Дональда Трампа также не исключают удорожания Brent до 200 долларов, однако оценивают такую вероятность как небольшую.

