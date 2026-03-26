Власти США начали готовиться к взрывному росту цен на нефть

Bloomberg: В Белом доме изучают последствия возможного удорожания нефти до $200

Власти США решили заранее перестраховаться на случай взрывного роста мировых цен на нефть и начали анализировать возможные последствия скачка сырьевых котировок для американской экономики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Моделирование сценария резкого скачка цен на энергоносители, отмечается в материале, представляет собой стандартную процедуру. К таким действиям власти США прибегают в периоды усиления глобальной напряженности. По этой причине прорабатывание возможных последствий стремительного удорожания нефти не стоит считать прогнозом.

Подобным образом представители администрации президента США Дональда Трампа пытаются обезопасить внутренний рынок от возможного топливного шока. Уточняется, что тревожные настроения в Белом доме начали прослеживаться еще до начала войны в Иране. О рисках для американской экономики в случае скачка цен на нефть, в частности, предупреждал глава американского Минфина Скотт Бессент, резюмировали собеседники агентства.

После начала совместной военной операции США и Израиля в Иране мировые цены на основные марки нефти перешли к стремительному росту. На пике стоимость эталонного североморского сорта сырья Brent достигала 119 долларов за баррель. Главной причиной разгона цен на нефть эксперты называли масштабные перебои в поставке энергоресурсов с Ближнего Востока из-за блокировки Ормузского пролива, через который проходила треть мировой торговли сырьем.

В настоящее время сырьевые котировки стабилизировались в районе 100 долларов за баррель. В случае затягивания ракетных ударов по энергетической инфраструктуре региональных стран и продолжительной блокировки Ормузского пролива цены на нефть могут вплотную подобраться к отметке в 150 долларов за баррель. Некоторые аналитики, в свою очередь, прогнозировали увеличение котировок до 200 долларов при худшем развитии событий на Ближнем Востоке.