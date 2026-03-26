Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:52, 26 марта 2026Экономика

Власти США начали готовиться к взрывному росту цен на нефть

Bloomberg: В Белом доме изучают последствия возможного удорожания нефти до $200
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Власти США решили заранее перестраховаться на случай взрывного роста мировых цен на нефть и начали анализировать возможные последствия скачка сырьевых котировок для американской экономики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Моделирование сценария резкого скачка цен на энергоносители, отмечается в материале, представляет собой стандартную процедуру. К таким действиям власти США прибегают в периоды усиления глобальной напряженности. По этой причине прорабатывание возможных последствий стремительного удорожания нефти не стоит считать прогнозом.

Подобным образом представители администрации президента США Дональда Трампа пытаются обезопасить внутренний рынок от возможного топливного шока. Уточняется, что тревожные настроения в Белом доме начали прослеживаться еще до начала войны в Иране. О рисках для американской экономики в случае скачка цен на нефть, в частности, предупреждал глава американского Минфина Скотт Бессент, резюмировали собеседники агентства.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

После начала совместной военной операции США и Израиля в Иране мировые цены на основные марки нефти перешли к стремительному росту. На пике стоимость эталонного североморского сорта сырья Brent достигала 119 долларов за баррель. Главной причиной разгона цен на нефть эксперты называли масштабные перебои в поставке энергоресурсов с Ближнего Востока из-за блокировки Ормузского пролива, через который проходила треть мировой торговли сырьем.

В настоящее время сырьевые котировки стабилизировались в районе 100 долларов за баррель. В случае затягивания ракетных ударов по энергетической инфраструктуре региональных стран и продолжительной блокировки Ормузского пролива цены на нефть могут вплотную подобраться к отметке в 150 долларов за баррель. Некоторые аналитики, в свою очередь, прогнозировали увеличение котировок до 200 долларов при худшем развитии событий на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    Появилась информация о напавших на российского корреспондента

    В США встревожились из-за удара Ирана по американским HH-60M и AN/MPQ-64 в Ираке

    Найдена главная причина коррозии китайских автомобилей

    В Москву вернется снег

    Российские фермеры предупредили об угрозе падения урожая

    Киркоров пожаловался на халтуру в музыке

    Боец «Ахмата» выжил после сброса с дрона ВСУ на голову благодаря одной детали

    Власти рассказали о состоянии напавшего на школу с арбалетом российского подростка

    Саудовская Аравия урежет продажи нефти крупнейшим странам Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok