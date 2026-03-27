21:03, 27 марта 2026

Мужчина попал в пасть акулы-людоеда во время охоты на лобстеров и выжил

Юлия Юткина
Фото: Ramon Carretero / Shutterstock / Fotodom

У мыса Джаффа, Австралия, ловец лобстеров Люк Кун стал жертвой белой акулы, также известной как акула-людоед. Об этом пишет abc.net.au.

Кун рассказал, что отправился на охоту на лобстеров с приятелем Дэниелом Филдом. Они выплыли на нужную глубину, бросили якорь и заметили неподалеку затаившегося тюленя. Мужчины решили не выяснять, почему животное пряталось, и вскоре Кун опустился на глубину.

Вдруг, как вспоминает мужчина, что-то очень мощное потащило его в сторону от лодки. Он повернул голову и увидел, что его левая нога находится в пасти белой акулы.

Несмотря на неожиданное нападение, Кун смог освободить ногу и поплыть к судну. Он поднялся на поверхность и крикнул Филду, чтобы тот забрал его. По словам приятеля, в тот момент лицо мужчины было по-настоящему бледным. «Я был в легком шоке», — вспомнил Кун.

Ловцу удалось выжить после встречи с акулой. Он рассказал, что еще до этого инцидента был известен под прозвищем Счастливчик Люк. Теперь же больше ни один его приятель не сомневается в его удачливости.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, 39-летний Джеймс Истман попал в больницу с серьезными травмами ног после нападения акулы. Она набросилась на мужчину, когда он занимался серфингом.

