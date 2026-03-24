Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:10, 24 марта 2026

Акула покусала серфера за ноги

В США 39-летнего серфера спасли от акулы
Юлия Юткина
Фото: picchu productions / Shutterstock / Fotodom

В штате Калифорния, США, 39-летний Джеймс Истман попал в больницу с серьезными травмами ног после нападения акулы. Об этом сообщает ABC 7.

Акула напала на мужчину, когда он занимался серфингом. По словам Истмана, сначала он не мог поверить в происходящее. Серферу потребовалось время, чтобы осознать, что его покусала настоящая акула.

«Я также вспомнил о жене и ребенке, и я просто подумал, что не могу умереть. Я не могу умереть прямо сейчас. Я просто перешел в боевой режим», — поделился эмоциями Истман.

Мужчину вытащили из воды три спасателя, которые занимались серфингом неподалеку, отдыхая от работы. Они же вызвали скорую. Пляж, где произошло нападение, закрыли на 48 часов.

Ранее сообщалось, что у острова Леди-Эллиот, Австралия, акула покусала мужчину, который плавал с маской и дыхательной трубкой. У пострадавшего остались рваные и колотые раны на руке и животе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok