Акула покусала серфера за ноги

В США 39-летнего серфера спасли от акулы

В штате Калифорния, США, 39-летний Джеймс Истман попал в больницу с серьезными травмами ног после нападения акулы. Об этом сообщает ABC 7.

Акула напала на мужчину, когда он занимался серфингом. По словам Истмана, сначала он не мог поверить в происходящее. Серферу потребовалось время, чтобы осознать, что его покусала настоящая акула.

«Я также вспомнил о жене и ребенке, и я просто подумал, что не могу умереть. Я не могу умереть прямо сейчас. Я просто перешел в боевой режим», — поделился эмоциями Истман.

Мужчину вытащили из воды три спасателя, которые занимались серфингом неподалеку, отдыхая от работы. Они же вызвали скорую. Пляж, где произошло нападение, закрыли на 48 часов.

Ранее сообщалось, что у острова Леди-Эллиот, Австралия, акула покусала мужчину, который плавал с маской и дыхательной трубкой. У пострадавшего остались рваные и колотые раны на руке и животе.

