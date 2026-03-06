Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:20, 6 марта 2026Из жизни

Акула покусала ныряльщика

В Австралии мужчина сам добрался до берега после нападения акулы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: David Keep / Shutterstock / Fotodom

У острова Леди-Эллиот, Австралия, акула покусала мужчину, который плавал с маской и дыхательной трубкой. Об этом сообщает Daily Mail.

У пострадавшего остались рваные и колотые раны на руке и животе. Несмотря на это, он смог самостоятельно добраться до берега, где ему оказали первую помощь. Сейчас он в стабильном состоянии.

Материалы по теме:
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая 2021
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021

В водах острова Леди-Эллиот обитает около 30 видов акул, но на людей они нападают редко. Какая именно акула набросилась на ныряльщика — неизвестно. Власти предупредили купальщиков о возможной опасности и призвали быть осторожными.

Ранее сообщалось, что в заморской территории Франции в Тихом океане 55-летнего врача растерзала акула. Его останки нашли в лагуне яхтсмены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в Донбасс

    Польша закроет воздушное пространство на три месяца

    Трамп назвал требование к новому лидеру Ирана

    Россиянам пригрозили штрафами за незаконную установку шлагбаума

    Боец «Ахмата» бросился на дрона-ждуна и ценой жизни спас сослуживцев на СВО

    На Украине назвали ошибкой решение Зеленского бороться с Венгрией

    Chery прекратила продажу популярного в России кроссовера

    Россиянин остался недоволен уборкой снега и избил дворника лопатой

    Уехавшая в Европу бывшая ведущая Первого канала раскритиковала русские колыбельные

    Роналду получил травму и уехал из Саудовской Аравии лечиться в Испанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok