Акула покусала ныряльщика

В Австралии мужчина сам добрался до берега после нападения акулы

У острова Леди-Эллиот, Австралия, акула покусала мужчину, который плавал с маской и дыхательной трубкой. Об этом сообщает Daily Mail.

У пострадавшего остались рваные и колотые раны на руке и животе. Несмотря на это, он смог самостоятельно добраться до берега, где ему оказали первую помощь. Сейчас он в стабильном состоянии.

В водах острова Леди-Эллиот обитает около 30 видов акул, но на людей они нападают редко. Какая именно акула набросилась на ныряльщика — неизвестно. Власти предупредили купальщиков о возможной опасности и призвали быть осторожными.

Ранее сообщалось, что в заморской территории Франции в Тихом океане 55-летнего врача растерзала акула. Его останки нашли в лагуне яхтсмены.

