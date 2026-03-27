15:22, 27 марта 2026

Популярную российскую блогершу увезли в больницу на скорой помощи

Блогерша Адушкина получила сотрясение мозга во время занятий горнолыжным спортом
Маргарита Щигарева
Фото: @katusha_adushkina

Популярная российская блогерша Катя Адушкина получила сотрясение мозга на горнолыжном курорте, ее увезли в больницу на скорой помощи. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Адушкина опубликовала видео, на котором ее везут в машине скорой помощи, а также фото из медицинского учреждения. «У меня сотрясение», — написала блогерша.

Она также дала понять, что получила травму, занимаясь горнолыжным спортом. Перед этим, 25 марта, Адушкина у себя в Telegram-канале сообщила, что приехала на курорт «Роза Хутор» в Сочи, чтобы кататься на сноуборде.

Ранее блогерша рассказала, как ей удалось заработать на собственную квартиру в Москве. По словам Адушкиной, первоначальным взносом за квартиру в столице стали деньги, полученные от монетизации просмотров ее видео на YouTube.

