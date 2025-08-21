Популярная блогерша раскрыла способ заработка на квартиру в Москве

Блогерша Катя Адушкина заявила, что наличие своего жилья поднимает самооценку

Популярная российская блогерша Катя Адушкина рассказала, как ей удалось заработать на собственную квартиру в Москве, в интервью журналу Hello.

21-летняя селебрити отметила, что первоначальным взносом за ее квартиру в столице стали деньги, полученные с монетизации просмотров ее видео на YouTube. «Не с крупных рекламных контрактов или кампейнов, а с тех самых маленьких видео, которые я снимала на протяжении 10 лет. Никогда не снимала ролики ради денег, долгие годы даже не знала, что эти деньги у меня есть. Но когда пошла в банк, сняла всю сумму и отнесла в отдел продаж — это были невероятные эмоции. Скажи той девятилетней Катюшке, которая впервые решила включить камеру, что будет так, она бы никогда не поверила», — добавила Адушкина.

Блогерша призналась, что покупка собственной недвижимости стала одним из самых сложных, значимых и ответственных решений в ее жизни. «До этого я вкладывала деньги лишь в свою реализацию и проекты, а тут мой дом — моя крепость», — уточнила она. Главным критерием при выборе квартиры, продолжила Адушкина, стало расположение в центре столицы. При этом селебрити сообщила, что в идеале она хотела бы жить за городом с родными, но в то же время иметь свой уголок в Москве. «Скажу честно: собственная недвижимость чертовски поднимает самооценку», — заключила она.

