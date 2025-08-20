Стало известно о заработке Королевой на недвижимости в США

KP.RU: Певица Наташа Королева зарабатывает на недвижимости в Майами

Певица Наташа Королева зарабатывает на недвижимости в США. Об этом стало известно KP.RU.

После развода с бывшим мужем, певцом и композитором Игорем Николаевым, артистка заверила журналистов, что оставила экс-супругу квартиру на побережье Майами. В 2016 году она признавалась, что поступила так потому, что содержать элитное жилье в зарубежной стране для нее было бы накладно. Тремя годами позже Королева призналась, что у нее все же есть недвижимость в Майами, однако владеет ей не она, а ее 79-летняя мать, Людмила Порывай, более 30 лет живущая в Штатах. Муж последней — бизнесмен Игорь Эльперин, владелец сети ресторанов русской кухни.

В 2024 году звезда рассказала, что ее мать владеет сразу несколькими квартирами в США, которые сдает туристам. «У меня своего жилья в Америке нет. Все, что есть, — мамино. Поэтому, когда мы с семьей приезжаем в Майами, мама одну из квартир отдает нам», — заверила певица журналистов. Отсутствие своей квартиры в Штатах Королева объяснила нервами, стрессами и большими расходами, которые порождает ее обслуживание.

Между тем, как утверждает KP.RU, у артистки все же есть собственное жилье в США. По информации издания, Людмила Порывай владеет лишь одной квартирой вместе с 20-летней внучкой Софией, дочерью сестры Королевой. Объект с двумя спальнями и двумя ванными комнатами находится в многоквартирном доме в русском районе Майами, на второй линии океанского побережья Винсен-тауэр. Его примерная стоимость оценивается в 356 тысяч тысяч долларов (более 28 миллионов рублей). При этом, уточняют журналисты, начиная с 2022-го налоги за мать и племянницу и все прочие расходы по этой квартире, в том числе «коммуналку», оплачивает Королева.

Квартирой в том же доме, что и у его супруги, владеет отчим артистки. В собственниках этой квартиры значится и сама звезда (в документах она упоминается как Наталья Порывай). Апартаменты, о которых идет речь, представляют собой точную копию жилплощади матери певицы — в них также обустроены две спальни и столько же ванных комнат. Жилье было куплено в 2011 году за 208 тысяч долларов, а сейчас риелторы оценивают его стоимость в 369 тысяч долларов (29 миллионов рублей).

Однако это еще не все: у Королевой есть еще одна квартира в Майами, в том же доме, но уже в единоличной собственности — тоже двухкомнатная, но немного большего метража. Из окон открывается вид на океан, канал и залив. Примерная цена этого лота — 586 тысяч долларов (46 миллионов рублей). В соответствии с риелторскими базами данных, певица приобрела апартаменты в 2014 году за 376 тысяч долларов. Журналисты предполагают, что певица и ее семья обосновались в одной из этих квартир, а всю другую недвижимость сдают в аренду.

