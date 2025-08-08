Экономика
19:34, 8 августа 2025Экономика

Российская порноактриса лишилась квартиры в Москве

Александра Качан (Редактор)

Фото: @lolataylor2

Российская порноактриса Лола Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева) лишилась квартиры в Москве. Звезда узнала об этом случайно, передает РЕН ТВ.

Тейлор приобрела квартиру девять лет назад на гонорары с первых съемок в фильмах для взрослых. Однако недавно суд признал сделку купли-продажи недействительной.

По словам Тейлор, на момент покупки квартиры ее цена была ниже рыночной. Звезда вместе со специалистами проверила объект перед сделкой и не обнаружила подводных камней, однако спустя три года на квартире неожиданно появилось обременение, связанное с одним из предыдущих владельцев. Артистке удалось доказать, что бывший собственник давно не связан с жилплощадью, но недавно проблема всплыла вновь.

Выяснилось, что в 2019 году экс-владелец признал себя банкротом, после чего начались судебные разбирательства, в ходе которых всю цепочку сделок по квартире признали недействительной. Актриса подчеркнула, что не получала повесток в суд и не присутствовала на заседаниях. Ей сообщили о решении только после того, как оно было принято. Тейлор подала апелляцию, чтобы вернуть жилье.

Ранее сообщалось, что Лола Тейлор попала в больницу с нервным срывом.

