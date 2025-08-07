Стало известно о роскошной вилле за миллионы долларов у Леонтьева

Life.ru: Певец Валерий Леонтьев владеет виллой в США за 11 миллионов долларов

У 76-летнего певца Валерия Леонтьева нашли недвижимость в США стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом стало известно изданию Life.ru.

Речь идет о роскошной вилле, расположенной в пригороде Майами в районе Серфсайд, между Бэл-Харбор и Майами-Бич. Уточняется, что дом артиста находится на острове Бискайя — прямо на берегу залива Бискейн. На участке площадью почти 16 соток есть гараж, тренажерный зал и лифт. Среди других особенностей виллы — мраморные полы, кожаная мебель и элитная отделка.

Примерная стоимость объекта на данный момент — 11 миллионов долларов. Между тем Леонтьев и его жена Людмила Исакович приобрели его 11 лет назад втрое дешевле. В случае если пара решит сдавать дом в аренду, жильцам придется ежемесячно платить за него около 55 тысяч долларов. По информации источника, до недавних пор адрес виллы совпадал с юридическим адресом компании Исакович — Muza Marin Inc. В данный момент организация ликвидирована, однако женщина продолжает вести бизнес в США, владеет гостиницей и салоном груминга для элитных собак.

