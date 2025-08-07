Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:54, 7 августа 2025Экономика

Стало известно о роскошной вилле за миллионы долларов у Леонтьева

Life.ru: Певец Валерий Леонтьев владеет виллой в США за 11 миллионов долларов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У 76-летнего певца Валерия Леонтьева нашли недвижимость в США стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом стало известно изданию Life.ru.

Речь идет о роскошной вилле, расположенной в пригороде Майами в районе Серфсайд, между Бэл-Харбор и Майами-Бич. Уточняется, что дом артиста находится на острове Бискайя — прямо на берегу залива Бискейн. На участке площадью почти 16 соток есть гараж, тренажерный зал и лифт. Среди других особенностей виллы — мраморные полы, кожаная мебель и элитная отделка.

Примерная стоимость объекта на данный момент — 11 миллионов долларов. Между тем Леонтьев и его жена Людмила Исакович приобрели его 11 лет назад втрое дешевле. В случае если пара решит сдавать дом в аренду, жильцам придется ежемесячно платить за него около 55 тысяч долларов. По информации источника, до недавних пор адрес виллы совпадал с юридическим адресом компании Исакович — Muza Marin Inc. В данный момент организация ликвидирована, однако женщина продолжает вести бизнес в США, владеет гостиницей и салоном груминга для элитных собак.

Ранее стало известно, что народная артистка России Надежда Кадышева владеет тремя квартирами в столице общей стоимостью 300 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    Международные резервы России резко упали

    В Call of Duty и Battlefield 6 появилась новая защита от читеров

    Молдавия запросила экстрадицию Плахотнюка из Греции

    Синоптик ответил на сообщения о 45-градусной жаре в Москве

    Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским о будущем Украины

    Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

    Перевернувшийся в Москве грузовик с бревнами сняли на видео

    Двое в балаклавах похитили россиянина с чемоданом перед камерой

    В России отреагировали на сообщения о готовности к обмену территориями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости