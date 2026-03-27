Россияне массово устремились на отдых весной в одну страну Азии

Россияне начали бронировать отели в Японии на 77 процентов чаще

Российские туристы массово устремились на весенний отдых в одну популярную страну Азии — речь идет о Японии. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в период цветения сакуры с марта по апрель россияне начали бронировать отели в этом государства на 77 процентов чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом, несмотря на высокий спрос, стоимость жилья там оказалась на 10 процентов ниже 2025 года. Так, средняя цена ночи в Японии составляет 12,6 тысячи рублей.

Особой популярностью пользуются крупные города — на Токио приходится 47 процентов бронирований, на Осаку — 23 процента, на Киото — 15 процентов.

Ранее сообщалось, что российские туристы весной 2026 года массово устремились на один африканский остров — Маврикий. Интерес соотечественников к отдыху весной в этом месте увеличился в 3,1 раза в сравнении с 2025 годом.