Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:05, 27 марта 2026Путешествия

Россияне массово устремились на отдых весной в одну страну Азии

Россияне начали бронировать отели в Японии на 77 процентов чаще
Зарина Дзагоева
Фото: Issei Kato / Reuters

Российские туристы массово устремились на весенний отдых в одну популярную страну Азии — речь идет о Японии. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в период цветения сакуры с марта по апрель россияне начали бронировать отели в этом государства на 77 процентов чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом, несмотря на высокий спрос, стоимость жилья там оказалась на 10 процентов ниже 2025 года. Так, средняя цена ночи в Японии составляет 12,6 тысячи рублей.

Особой популярностью пользуются крупные города — на Токио приходится 47 процентов бронирований, на Осаку — 23 процента, на Киото — 15 процентов.

Ранее сообщалось, что российские туристы весной 2026 года массово устремились на один африканский остров — Маврикий. Интерес соотечественников к отдыху весной в этом месте увеличился в 3,1 раза в сравнении с 2025 годом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков назвал добровольными новые взносы бизнесменов в бюджет

    Все пляжи Анапы пообещали открыть к 1 июня

    Путин созвонился с лидером постсоветской страны

    Госдума не поддержала новую уголовную статью для автоподставщиков

    Раскрыта неожиданная связь между состоянием десен и памятью

    Мужчина с мачете напал на пассажиров поезда в российском регионе

    Сотрудника кофейни посадили на 20 лет за попытки отравить российских военных

    Дачникам назвали причины для сноса забора между соседями

    Россиян предупредили о подорожании пасхального набора

    В Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok