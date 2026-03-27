19:02, 27 марта 2026Путешествия

Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в Анапе

АТОР: Анапа выросла на 30-35 % по турпотоку за три месяца
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в Анапе после открытия пляжей. Об этом заявил Национальной Службе Новостей (НСН) вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

27 марта вице-премьер РФ Виталий Савельев объявил, что побережье Анапы откроют для купания к 1 июня. «Сейчас на волне ожидания и заявления Савельева начнется движение цен, но не очень быстро. У туристов есть еще месяц-полтора, чтобы купить по низким ценам», — отметил Ромашкин.

Также эксперт подчеркнул, что россияне активно скупали туры по направлению еще до официального заявления вице-премьера. Люди верили, что пляжи откроются, добавил он. «Мы фиксируем, что за три месяца Анапа выросла на 30-35 процентов по турпотоку к 2025 году», — рассказал Ромашкин.

По его словам, в соседних регионах продажи организованных поездок идут плохо. «Если к 1 июня выяснится, что Анапа оттягивает туристов, какие-то ценовые решения будут приняты в начале июня», — заключил он.

Ранее Савельев сообщил, что на пляжах Анапы осталось лишь 10 процентов мазута. Он также отметил, что они пригодны для купания.

    Последние новости

    Белоруссия ответила на предложение Литвы о встрече

    Зендея в платье с декольте до пупка появилась на премьере фильма

    В российском регионе ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом

    Отар Кушанашвили пожалел Губина

    Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в Анапе

    Начался второй день межпарламентских переговоров России и США

    Дочь воссоединилась с пропавшей 24 года назад матерью

    Раскрыто неочевидное последствие высокого потребления соли для сердца

    58-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа ради борьбы с нейросетями

    Иран раскрыл число погибших дипломатов от атак Израиля

    Все новости
