Россиянин полтора года проходил с осколком в глазу после атаки украинского БПЛА

В Раменском спасли глаз мужчине через полтора года после ранения от БПЛА

Россиянин полтора года проходил с осколком в глазу после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Спасли ему зрение врачи из подмосковного Раменского. Об этом стало известно MK.RU.

Пациент жаловался на боль и резь в правом глазу и полную потерю зрения. Оказалось, что в хрусталик попало инородное тело, что вызвало набухающую катаракту и вторичную глаукому.

Мужчина рассказал медикам, что во время атаки дрона в 2024 году ему в глаз попал стеклянный осколок. Тогда он решил не обращаться за помощью. За это время у него развилась осложненная катаракта, хрусталик увеличился в размерах, что могло привести к гибели зрительного нерва и слепоте.

Пациенту сделали витрэктомию — частично удалили стекло, а затем извлекли хрусталик и инородное тело полностью. Хрусталик пришлось заменить на искусственную линзу, острота зрения восстановилась на 80 процентов.

