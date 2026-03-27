Россиянин полтора года проходил с осколком в глазу после атаки украинского БПЛА

Россиянин полтора года проходил с осколком в глазу после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Спасли ему зрение врачи из подмосковного Раменского. Об этом стало известно MK.RU.
Пациент жаловался на боль и резь в правом глазу и полную потерю зрения. Оказалось, что в хрусталик попало инородное тело, что вызвало набухающую катаракту и вторичную глаукому.
Мужчина рассказал медикам, что во время атаки дрона в 2024 году ему в глаз попал стеклянный осколок. Тогда он решил не обращаться за помощью. За это время у него развилась осложненная катаракта, хрусталик увеличился в размерах, что могло привести к гибели зрительного нерва и слепоте.
Пациенту сделали витрэктомию — частично удалили стекло, а затем извлекли хрусталик и инородное тело полностью. Хрусталик пришлось заменить на искусственную линзу, острота зрения восстановилась на 80 процентов.
