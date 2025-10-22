Россия
В Дагестане мужчина сбил движущийся дрон из винтовки и попал на видео

В Дагестане мужчина сбил движущийся дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) из винтовки. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленных кадрах видно, как беспилотник после выстрела меняет направление. Затем устройство, вероятно, рухнуло в поле.

До этого сообщалось, что жители Махачкалы пытались самостоятельно ликвидировать из оружия дроны, которые ударили по городу.

Об атаке беспилотников по Дагестану стало известно утром 22 октября. Глава республики Сергей Меликов рассказал, что один из дронов взорвался над территорией местного предприятия — осколками оказались повреждены машины. Попадание второго устройства пришлось в здание строящегося торгового центра (ТЦ). На тот момент никого из людей там не было.

