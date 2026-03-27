21:21, 27 марта 2026Мир

Рубио назвал последствия отказа Украины пойти на уступки

Марина Совина
Марко Рубио. Фото: Globallookpress.com

Госсекретарь США Марко Рубио назвал последствия отказа Украины пойти на уступки, комментируя позицию Вашингтона по выводу украинских войск из Донбасса. Трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

Глава Госдепа отметил, что американская сторона передала Киеву то, на чем настаивает Москва, однако не может сделать выбор за украинцев, в конечном итоге именно они будут принимать это решение.

«Если они не хотят принимать определенные решения или определенные уступки, значит, война будет продолжаться», — подчеркнул Рубио.

Ранее госсекретарь США заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, не соответствуют действительности.

