Рубио: Если Украина не хочет идти на уступки, то «война будет продолжаться»

Госсекретарь США Марко Рубио назвал последствия отказа Украины пойти на уступки, комментируя позицию Вашингтона по выводу украинских войск из Донбасса. Трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

Глава Госдепа отметил, что американская сторона передала Киеву то, на чем настаивает Москва, однако не может сделать выбор за украинцев, в конечном итоге именно они будут принимать это решение.

«Если они не хотят принимать определенные решения или определенные уступки, значит, война будет продолжаться», — подчеркнул Рубио.

Ранее госсекретарь США заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, не соответствуют действительности.

