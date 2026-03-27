Рубио назвал условие гарантий безопасности для Украины

Рубио: Зеленскому сказали, что гарантий безопасности не будет до конца конфликта

Вашингтон сказал украинскому лидеру Владимир Зеленскому, что гарантий безопасности не будет до конца конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

«Ему сказали очевидную вещь: гарантии безопасности не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война. Потому что иначе вы сами окажетесь втянуты в войну», — сказал дипломат.

25 марта Зеленский заявил, что США призвали Украину вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему выбирает тактику оказания большего давления на Киев.