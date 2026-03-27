Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:32, 27 марта 2026Мир

Рубио назвал условие гарантий безопасности для Украины

Рубио: Зеленскому сказали, что гарантий безопасности не будет до конца конфликта
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Handout / Reuters

Вашингтон сказал украинскому лидеру Владимир Зеленскому, что гарантий безопасности не будет до конца конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

«Ему сказали очевидную вещь: гарантии безопасности не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война. Потому что иначе вы сами окажетесь втянуты в войну», — сказал дипломат.

25 марта Зеленский заявил, что США призвали Украину вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему выбирает тактику оказания большего давления на Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok