Мир
20:19, 27 марта 2026

США допустили отправку на Ближний Восток выделенного для Украины оружия

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Выделенное для Украины оружие может быть отправлено на Ближний Восток. Такое развитие событий допустил госсекретарь США Марко Рубио, его выступление транслирует DRM News.

«Ничего еще не было перенаправлено, но это возможно. Честно говоря, это не "перенаправление" — это не перенаправленное оружие, это наше оружие», — отметил глава Госдепа.

По его словам, если у Соединенных Штатов возникнет военная необходимость, будь то пополнение запасов или выполнение какой-либо миссии, то интересы Вашингтона всегда будут на первом месте, когда речь идет о его оружии.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, поскольку в ходе операции против Ирана американские военные столкнулись с дефицитом некоторых видов боеприпасов.

