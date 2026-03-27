США и Иран собрались провести прямые переговоры

14:36, 27 марта 2026Мир

Глава МИД Германии Вадефуль: Идет подготовка к прямым переговорам США и Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Ведется подготовка к прямым переговорам между США и Ираном по вопросу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, его слова передает радиостанция Deutschlandfunk.

«Имел место непрямой контакт [между странами]. Ожидается, что в ближайшее время в Пакистане состоятся уже прямые переговоры (...) Это первый признак надежды и уверенности [в окончании конфликта]», — рассказал дипломат.

Вадефуль допустил, что госсекретарь США Марко Рубио прокомментирует более подробно этот вопрос в течение дня.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства сказал президенту Ирана о необходимости скорейшей деэскалации кризиса путем дипломатии.

