США и Иран собрались провести прямые переговоры

Глава МИД Германии Вадефуль: Идет подготовка к прямым переговорам США и Ирана

Ведется подготовка к прямым переговорам между США и Ираном по вопросу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, его слова передает радиостанция Deutschlandfunk.

«Имел место непрямой контакт [между странами]. Ожидается, что в ближайшее время в Пакистане состоятся уже прямые переговоры (...) Это первый признак надежды и уверенности [в окончании конфликта]», — рассказал дипломат.

Вадефуль допустил, что госсекретарь США Марко Рубио прокомментирует более подробно этот вопрос в течение дня.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства сказал президенту Ирана о необходимости скорейшей деэскалации кризиса путем дипломатии.