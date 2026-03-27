15:34, 27 марта 2026Мир

США призвали смириться с неполным достижением целей в Иране

Foreign Affairs: США придется отказаться от максимальных требований к Ирану
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Соединенные Штаты будут вынуждены пойти на компромисс с Ираном и смириться с тем, что не смогут достичь всех своих целей. Такое мнение выразил научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, бывший дипломат Джеймс Джеффри в статье для Foreign Affairs.

«Вашингтону, вероятно, придется пойти на компромисс в Иране», — написал эксперт. По его мнению, такой компромисс мог бы включать прекращение огня со стороны США и ограничения на баллистические ракеты и ядерные материалы со стороны Тегерана.

Джеффри считает, что компромисс сейчас больше способствует региональной стабилизации и укреплению доверия к США, чем попытки смены власти в Иране.

Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американским войскам по силам занять несколько иранских островов, однако это все равно не поможет им разблокировать Ормузский пролив.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Объяснено усиление атак ВСУ по ранее не атакованным российским регионам

    Рабочего насмерть засыпало землей на стройплощадке в Москве

    Наземную операцию США в Иране описали фразой «смертельная ловушка»

    ВС России нанесли удар по «Нафтогазу» в Полтавской области

    Турист 10 дней жил в транзитной зоне аэропорта из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Российского журналиста приговорили к 11,5 года колонии

    Рубио поведал об обсуждении Украины на саммите «Большой семерки»

    Россиян призвали срочно помыть машину

    Иран попал по крупнейшему центру израильской армии

    Все новости
