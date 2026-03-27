США призвали смириться с неполным достижением целей в Иране

Foreign Affairs: США придется отказаться от максимальных требований к Ирану

Соединенные Штаты будут вынуждены пойти на компромисс с Ираном и смириться с тем, что не смогут достичь всех своих целей. Такое мнение выразил научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, бывший дипломат Джеймс Джеффри в статье для Foreign Affairs.

«Вашингтону, вероятно, придется пойти на компромисс в Иране», — написал эксперт. По его мнению, такой компромисс мог бы включать прекращение огня со стороны США и ограничения на баллистические ракеты и ядерные материалы со стороны Тегерана.

Джеффри считает, что компромисс сейчас больше способствует региональной стабилизации и укреплению доверия к США, чем попытки смены власти в Иране.

Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американским войскам по силам занять несколько иранских островов, однако это все равно не поможет им разблокировать Ормузский пролив.