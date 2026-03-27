04:51, 27 марта 2026

В Европе решили отказаться еще от одного вида энергетики из России

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Rosenergoatom Concern JSC / Global Look Press

В Европе захотели продолжить отказ от еще одного вида энергетики из России. Речь об атомной энергетике, Еврокомиссия работает в этом направлении, об этом заявли «Известиям» (IZ.RU) в пресс-службе ЕК.

«Комиссия работает над предложением о поэтапном отказе от российской атомной энергетики. Работа продолжается», — говорится в сообщении.

До этого Bloomberg писал, что конфликт на Ближнем Востоке повышает вероятность того, что Евросоюз отложит утверждение отказа от нефти из РФ. Пока есть информация, что Еврокомиссия собирается предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти 15 апреля.

