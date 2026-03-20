21:29, 20 марта 2026

Bloomberg: ЕС может отложить отказ от российской нефти
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке повышает вероятность того, что Евросоюз отложит утверждение отказа от российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Для ЕС это поднимает вопросы о том, сможет ли континент окончательно отказаться от российской энергетики... Растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен», — сказано в статье.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на проект документа написало, что Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти.

Ранее сообщалось, что США не разрешают Кубе покупать российскую нефть. Речь идет о решении Управления по контролю за иностранными активами Минфина Штатов, добавившего Кубу в список государств, которым запрещено совершать сделки.

Также утверждалось, что в первый месяц 2026 года экспорт российской нефти на рынок Европейского союза упал более чем в два раза. Поставки оценили в 222,8 миллиона евро, что стало исторически минимальным значением для января.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

    В Германии заявили о мощном ударе по Украине

    Назван повышающий риск смертельных заболеваний популярный продукт

    Темпы таяния снега в Москве оценили

    Два бойца пострадали при атаке БПЛА в российском регионе

    Стало известно о серьезном сокращении населения Украины

    Стало известно о занижении потерь ВСУ для экономии на компенсациях

    Российскую модель зрелого возраста без макияжа прозвали Памелой Андерсон в сети

    Стало известно о возможном решении ЕС по российской нефти

    Все новости
