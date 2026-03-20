Стало известно о возможном решении ЕС по российской нефти

Bloomberg: ЕС может отложить отказ от российской нефти

Конфликт на Ближнем Востоке повышает вероятность того, что Евросоюз отложит утверждение отказа от российской нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Для ЕС это поднимает вопросы о том, сможет ли континент окончательно отказаться от российской энергетики... Растет риск того, что запланированный запрет на поставки российской нефти будет отложен», — сказано в статье.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на проект документа написало, что Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти.

Ранее сообщалось, что США не разрешают Кубе покупать российскую нефть. Речь идет о решении Управления по контролю за иностранными активами Минфина Штатов, добавившего Кубу в список государств, которым запрещено совершать сделки.

Также утверждалось, что в первый месяц 2026 года экспорт российской нефти на рынок Европейского союза упал более чем в два раза. Поставки оценили в 222,8 миллиона евро, что стало исторически минимальным значением для января.