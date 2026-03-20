Евростат: Импорт российской нефти снизился больше чем в два раза

В первый месяц 2026 года экспорт российской нефти на рынок Европейского союза упал больше чем в два раза. Эти данные Евростата процитировало РИА Новости.

Поставки оценили в 222,8 миллиона евро, что стало исторически минимальным значением для января. В годовом выражении стоимость поставок упала в 2,3 раза. Всего в 2025 году Европейский союз закупил российской нефти на 4,04 миллиарда евро, или на 36,3 процента меньше, чем в 2024 году.

В январе Россия оказалась 16-й в списке основных поставщиков нефти в Европейский союз. Первые пять мест достались Норвегии (2,95 милиларда), США (2,81 миллиарда), Ираку (1,4 миллиарда), Ливии (1,35 миллиарда) и Казахстану (1,23 миллиарда).

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Европа не сможет выжить без российской нефти. Он обратил внимание, что дефицит этого углеводорода уже близок, однако Брюссель ведет себя безумно.

С призывами немедленно возобновить поставки российских нефти и газа в ЕС ранее выступал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.