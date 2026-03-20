13:12, 20 марта 2026

Шансы Европы выжить без российской нефти оценили

Вячеслав Агапов
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Европа не сможет выжить без российской нефти. Так оценил шансы региона премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости

После саммита ЕС венгерский лидер заявил, что в течение одной-двух недель всем станет очевидно, что обойтись без российских энергоресурсов невозможно.

«В данный момент глобальный дефицит нефти уже не за горами. Поэтому поведение и стратегия европейцев просто безумны. Нам определенно нужна российская нефть», — пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран ЕС разблокировать пакет поддержки, заблокированный Венгрией из-за недостижения договоренностей по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что альтернативы кредиту у Киева нет. Орбан в свою очередь заявил, что Будапешт поддержит выделение Европейским союзом (ЕС) кредита на 90 миллиардов евро для Украины, если Киев перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Еще одним условием стали соответствующие гарантии, что блокада не повторится вновь.

