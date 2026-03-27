Россия
18:13, 27 марта 2026Россия

В лесополосе российского региона нашли вскрытые цинковые гробы со странной деталью

В лесополосе Ростовской области нашли пронумерованные цинковые гробы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Ростовской области в лесополосе Азовского района нашли пронумерованные цинковые гробы. Об этом пишет 161.ru.

Накануне к журналистам обратилась местная жительница, которая рассказала, что, проезжая мимо поселка Овощной, заметила сложенные в кучу деревянные гробы, обитые атласом. В попытке выяснить подробности издание вышло еще на одного очевидца, который видел ритуальные принадлежности примерно в том же районе еще в декабре 2025 года. В ночь на 27 марта мужчина снова съездил на место и обнаружил одну странную деталь.

Осматривая ящики, россиянин понял, что это цинковые гробы, помещенные внутрь деревянных, обитых тканью. «Ощущение, что их вскрыли где-то, а потом туда привезли. Или, может быть, их на месте вскрывали, потому что они были и запаяны, и забиты. Вскрывали как будто бы топором», — рассказал он.

Тел внутри гробов не оказалось, однако собеседник издания считает, что в них что-то перевозили. Кроме того, он обратил внимание на затертые буквы рядом с номерами. Ростовчанин предположил, что это могли быть фамилии. При этом он подчеркнул, что гробы выглядят новыми.

Мужчина вспомнил, что в декабре гробов было пять, а в этот раз их три. «Зимой они лежали где-то с краю у дороги, а сейчас находятся ближе к деревьям, то есть их двигали. В декабре прошлого года я точно знаю, что жители обратились в полицию, там приняли устное заявление, но кто конкретно занимается вопросом и занимается ли, я не знаю», — поделился очевидец, однако не стал утверждать, что это те же самые гробы.

Журналисты обратились за комментарием в администрацию Азовского района, однако через некоторое время им ответили, что гробов больше нет. «В полицию обращался и глава Обильненского сельского поселения, и глава администрации Азовского района», — рассказали в пресс-службе, не приводя других подробностей.

Ранее в Николаевке Красноярского края на свалке нашли упаковки от цинковых гробов участников специальной военной операции. По словам местных жителей, на некоторых листах фанеры сохранились фамилии и звания бойцов.

    Последние новости

    Белоруссия ответила на предложение Литвы о встрече

    Зендея в платье с декольте до пупка появилась на премьере фильма

    В российском регионе ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом

    Отар Кушанашвили пожалел Губина

    Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в Анапе

    Начался второй день межпарламентских переговоров России и США

    Дочь воссоединилась с пропавшей 24 года назад матерью

    Раскрыто неочевидное последствие высокого потребления соли для сердца

    58-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа ради борьбы с нейросетями

    Иран раскрыл число погибших дипломатов от атак Израиля

    Все новости
