В России рухнули продажи машин популярной китайской марки

Аналитик Целиков: Продажи JAC в России упали более чем на 50 процентов

Начало 2026 года не стало для китайского бренда JAC успешным в России. По данным аналитика Сергея Целикова, за январь и февраль в нашей стране был реализован 721 автомобиль марки, что говорит о снижении продаж на 52 процента относительно показателя годичной давности. В 2025 году за отчетный период производитель реализовал 1498 машин, указал эксперт в своем Telegram-канале.

Основной объем в этом году обеспечили две модели. Лидером продаж стал пикап JAC T9, на который пришлось 392 проданных машины (доля 54 процента от общего объема). Кроссовер JAC JS6 занял 30 процентов рынка благодаря продаже 213 таких машин. Кроссовер JAC GS3 за два месяца разошелся тиражом 51 единица, а минивэн JAC Refine Rf8 приобрели 41 раз. Счет продаж остальных моделей идет на штуки, отметил специалист.

«Напомню, что JAC выступает технологическим партнером для "Москвича" и "Соллерса". В коммерческом сегменте партнерство налажено с "КамАЗом" по линейке "Компас"», — подытожил Целиков.

Ранее стало известно, что продажи машин SWM и Kaiyi, которые выпускались на калининградском заводе «Автотор», резко упали. За первые два месяца 2026 года россияне приобрели 101 автомобиль SWM, что оказалось ниже показателя прошлого года на 91,3 процента. Реализация Kaiyi составила 37 машин (падение на 94 процента).