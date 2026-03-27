В России обрушились продажи машин двух китайских брендов

Аналитик Целиков: Продажи SWM и Kaiyi рухнули более чем на 90 процентов

Реализация автомобилей SWM и Kaiyi, которые выпускались на калининградском заводе «Автотор», свелась к минимуму. За первые два месяца 2026 года россияне приобрели 101 автомобиль SWM, что оказалось ниже показателя прошлого года на 91,3 процента. Продажи Kaiyi составили 37 машин, продемонстрировав падение на 94 процента. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Первые Kaiyi появились в продаже в начале 2023 года, а SWM — в конце того же года. С того момента покупатели приобрели почти 22 тысячи автомобилей Kaiyi и 6,3 тысячи машин SWM. В прошлом году дилерские центры проводили масштабные акции, снижая стоимость моделей на 30 процентов и более, отметил эксперт.

Производство автомобилей Kaiyi на мощностях «Автотора» остановили еще в начале 2025 года. SWM сошли с калининградского конвейера в минувшем сентябре. «Судя по соотношению суммарных объемов производства и продаж, в товарных запасах осталось примерно 300-400 автомобилей этих брендов. Так что текущая история их присутствия на российском рынке практически завершена», — подытожил аналитик.

Ранее стало известно, что спрос на гибриды Aito в России сократился в четыре раза. В первые два месяца 2026 года было продано всего 92 новых автомобиля марки. В январе-феврале 2025-го дилеры реализовали 376 единиц, то есть падение составило 75,5 процента.