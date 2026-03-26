13:30, 26 марта 2026Авто

В России рухнули продажи машин популярного китайского бренда

Аналитик Целиков: Спрос на гибриды Aito в России сократился в четыре раза
Марина Аверкина

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

В России рухнули продажи машин Aito. В первые два месяца 2026 года было продано всего 92 новых автомобиля марки, что в четыре раза хуже результата годичной давности. В январе-феврале 2025 года дилеры реализовали 376 единиц, то есть падение составило 75,5 процента. Такие данные приводит в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Линейка бренда на российском рынке состоит исключительно из гибридных кроссоверов — моделей M5, M7, M8 и M9. Впервые Aito появились у россиян в конце 2022 года. Эксперт отметил, что с момента старта продаж дилеры реализовали чуть менее пяти тысяч машин. Наиболее активно автомобили продавались в 2024 и 2025 годах (2345 и 2355 единиц соответственно).

Причину резкого сокращения объемов реализации Целиков связал с ценами, которые резко выросли после корректировки тарифов утилизационного сбора, вступивших в силу с 1 декабря.

Официальным дистрибьютором бренда Aito Seres в России выступает компания «МБ РУС», на сайте которой указано, что приобрести автомобили марки можно «по персональному заказу».

Ранее глава концерна Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь прокомментировал ситуацию с коррозией и назвал главную причину появления ржавчины на китайских машинах.

