В США оценили поддержку Ирана со стороны России

Рубио о поддержке Ирана Россией: Москва сосредоточена на конфликте на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос о степени поддержки России в отношении Ирана. Об этом сообщает Reuters.

По его мнению, Россия в настоящее время сосредоточена прежде всего на конфликте на Украине. «Помимо этого, сейчас мне нечего добавить», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и Израиль сейчас понимают, что заблуждались в возможности проведения быстрой операции против Ирана. По словам главы ведомства, неспровоцированная агрессия против Ирана не могла остаться без реакции, страна вынуждена защищаться.