Жителей Петербурга предупредили о загрязнении

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о загрязнении атмосферы

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение метеоусловий. Об этом жителей города предупредили в Telegram-канале «Оперативный МЧС Петербурга».

Ухудшение придется на грядущие выходные и начало недели — 28, 29 и 30 марта. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», метеоусловия в эти дни будут способствовать загрязнению атмосферы.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили «желтый» уровень опасности. Предупреждение будет действовать до утра субботы, 28 марта. Причиной стала гололедица, которая может образоваться на дорогах столицы и Подмосковья.