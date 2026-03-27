Весь мир 28 марта отмечает праздник, посвященный истории. В России поздравляют дежурные части МВД. Православные христиане отмечают Александров день, кроме того, у них продолжается Великий пост. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 28 марта, какие приметы и традиции связаны с этим днем, а также кто из знаменитостей родился 28 числа.

Праздники в России

День службы дежурных частей МВД

Неофициальный праздник в честь сотрудников дежурных частей МВД отмечается 28 марта. Именно в этот день в 1940 году вышел приказ НКВД СССР, утвердивший «Временную инструкцию ответственному дежурному по городскому отделению районного комиссариата милиции». Свой официальный праздник сотрудники дежурных частей МВД отмечают 7 октября, в День образования штабных подразделений МВД России.

Праздники в мире

Вceмиpный дeнь иcтopикa

Праздник отмечают все, кто посвятил жизнь истории, — ученые, преподаватели и популяризаторы науки. В честь праздника по всему миру принято поздравлять специалистов-историков и проводить тематические мероприятия, посвященные видным деятелям науки или отдельным страницам истории конкретного региона.

Какие еще праздники отмечают в мире 28 марта

Международный день нутрициолога

Дeнь уважения кошек

День рождения стиральной машины

Дeнь короля и национального героя Скандинавии Ρaгнapa Лoдбpoкa (отмечают в скандинавских странах)

Какой церковный праздник 28 марта

Александров день

Народно-православный праздник также известен как «Лесное ухоженье». В этот день почитают трех святых мучеников: праведника Александра Сидского и двух Александров, пострадавших за веру в Кесарии Палестинской.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 марта

День памяти мученика Никандра Египтянина

День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников

День памяти священномученика Михаила Богословского, пресвитера

Приметы на 28 марта



Считается, что в Александров день нельзя надевать черные вещи, ссориться, отказываться помогать ближним, брать и возвращать долги;

Громко чирикают воробьи — к хорошей и ясной погоде;

Яркое солнце на закате 28 марта предвещает дожди;

Заметить в небе журавлей и жаворонков — к теплу, а зябликов — к морозам.

Кто родился 28 марта

Настоящее имя — Стефани Джерманотта, псевдоним Леди Гага она взяла в честь песни Queen «Radio Ga Ga». В начале карьеры Леди Гага запоминалась эпатажными и провокационными образами — например, в 2010 году пришла на церемонию MTV в платье из мяса.

Помимо музыки, Леди Гага — актриса. Полноценную актерскую карьеру она начала с роли в сериале «Американская история ужасов», затем сыграла в фильмах «Звезда родилась» и «Дом Gucci». Следующая картина с ее участием — «Джокер: Безумие на двоих» — выйдет в 2024 году.

Настоящее имя прославленного советского писателя — Алексей Пешков. Родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. С 11 лет был вынужден зарабатывать. В будущем воспоминания о тяготах бедной жизни отразились в его творчестве — своим псевдонимом Максим Горький подчеркивал, что все его произведения отражают горечь жизни.

Горького пять раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе, еще при жизни он был признан «главным советским писателем». Самые известные произведения Горького — роман «Мать», пьеса «На дне», рассказы «Старуха Изергиль» и «Макар Чудра».

