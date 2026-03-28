20:28, 28 марта 2026

Парикмахер назвал ухудшающие состояние волос распространенные ошибки в уходе

Мария Винар

Фото: Sarayut Sridee / Shutterstock / Fotodom

Знаменитый парикмахер и глобальный директор Toni&Guy Кос Саккас назвал распространенные ошибки в уходе за волосами, которые ухудшают их состояние. Его комментарий публикует Daily Mail.

В первую очередь эксперт отметил, что многие люди не расчесывают волосы перед их мытьем. По его мнению, это большая ошибка, приводящая к ломкости.

Кроме того, он обратил внимание на использование слишком горячей воды и большого количества шампуня во время мытья. Специалист объяснил, что высокие температуры и обилие очищающего средства повреждают кожу головы и приводит к пушистости волос.

Вдобавок Саккас указал на быстрое смывание шампуня. «Спешить некуда — потратьте две-три минуты на тщательное смывание шампуня. Остатки продукта могут вызвать раздражение на коже головы и замедлить рост волос из-за закупоренных фолликулов», — пояснил он.

Также собеседник издания внес в свой перечень ошибок неправильное применение кондиционера. «Сначала нанесите небольшое количество кондиционера на кончики волос, а затем распределите его по всей длине до середины. Избегайте корней, поскольку ваши волосы могут стать жирными», — предупредил он.

В заключение Саккас упомянул тугие полотенца-тюрбаны, укладку влажных волос горячими плойками и игнорирование термозащитных средств.

В феврале топ-стилист Александр Аванесов назвал способы улучшить состояние волос во время отопительного сезона.

    Последние новости

    США объявили о прибытии на Ближний Восток более трех тысяч морских пехотинцев

    Иран начал новый обстрел Израиля

    Орудовавший в Подмосковье маньяк признался в совершении более 100 убийств

    Оксимирона переобъявили в розыск

    Названа причина отказа Украины от голосования против рабства в ООН

    В Европе встревожились после одного заявления Путина

    На Западе предупредили о «грозовых тучах» над Киевом

    Стало известно о требовании взяток от уволенных из ВСУ бойцов с инвалидностью

    Появились подробности о состоянии порезанной коньком на ледовом шоу чемпионки мира

    Иран снизил минимальный призывной возраст до 12 лет

    Все новости
