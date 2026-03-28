22:44, 28 марта 2026

По аэродрому ВСУ Староконстантинов нанесен удар «Кинжалами»
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

По аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Староконстантинов, расположенному в одноименном городе Хмельницкой области, нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

Такую же информацию опубликовал военный эксперт Борис Рожин. «Мониторинговые каналы сообщают что МиГ-31К совершили пуски "Кинжалов"», — написал он. Согласно его данным, возможны повторные пуски.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский самолет Су-27. Кроме того, по данным Министерства обороны РФ, были поражены украинские объекты энергетики, склады боеприпасов и цеха сборки беспилотников.

    Последние новости

    США объявили о прибытии на Ближний Восток более трех тысяч морских пехотинцев

    В США испугались «критических» последствий войны с Ираном

    В России резко раскритиковали два требования Зеленского

    Самолет США объявил чрезвычайное положение во время полета

    На Украине высмеяли новость о падении НЛО в Польше

    Чемпионка UFC ответила отказавшемуся считать ММА подходящим спортом для женщин

    Стало известно об ударе «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

    ВСУ атаковали Крым

    Более 100 тысяч жителей российского региона остались без света из-за ливней

    Ученый назвал неочевидный симптом рака

    Все новости
