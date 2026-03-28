Стало известно об ударе «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

По аэродрому ВСУ Староконстантинов нанесен удар «Кинжалами»

По аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Староконстантинов, расположенному в одноименном городе Хмельницкой области, нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

Такую же информацию опубликовал военный эксперт Борис Рожин. «Мониторинговые каналы сообщают что МиГ-31К совершили пуски "Кинжалов"», — написал он. Согласно его данным, возможны повторные пуски.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский самолет Су-27. Кроме того, по данным Министерства обороны РФ, были поражены украинские объекты энергетики, склады боеприпасов и цеха сборки беспилотников.