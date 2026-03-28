02:43, 28 марта 2026Мир

Трамп назвал главную ошибку мировых лидеров

Трамп назвал разобщенность главной ошибкой мировых лидеров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

По мнению президента США Дональда Трампа, многие мировые лидеры допускают одну и ту же ошибку. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

Американского лидера спросили о том, в чем сейчас ошибочно поведение мировых лидеров. Он кратко ответил, что главной ошибкой является разобщенность. Говоря об этом, он пожаловался на отказ НАТО присоединиться к операции Соединенных Штатов в Иране.

Ранее Трамп допустил, что США могут прекратить поддержку НАТО из-за действий альянса.

