Трамп допустил прекращение поддержки НАТО из-за действий альянса

Трамп допустил, что США могут прекратить поддержку НАТО

Президент США Дональд Трамп во время выступления на форме в Майами допустил, что Вашингтон может прекратить поддержку НАТО из-за действий альянса.

Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты тратят сотни миллиардов долларов в год на защиту союзников по военному блоку.

«Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом, не так ли?» — добавил президент.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО не оказали никакой помощи и были бесполезны в ситуации вокруг Ирана. По его словам, Соединенные Штаты не нуждаются в помощи альянса, однако американский лидер призвал «никогда не забывать» этот момент.

