01:54, 28 марта 2026

Трамп допустил прекращение поддержки НАТО из-за действий альянса

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп во время выступления на форме в Майами допустил, что Вашингтон может прекратить поддержку НАТО из-за действий альянса.

Глава Белого дома подчеркнул, что Штаты тратят сотни миллиардов долларов в год на защиту союзников по военному блоку.

«Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, судя по их действиям, я полагаю, нам необязательно быть рядом, не так ли?» — добавил президент.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО не оказали никакой помощи и были бесполезны в ситуации вокруг Ирана. По его словам, Соединенные Штаты не нуждаются в помощи альянса, однако американский лидер призвал «никогда не забывать» этот момент.

    Последние новости

    Названа подозрительная деталь перед атакой дронов ВСУ на Россию из Прибалтики

    Трамп назвал главную ошибку мировых лидеров

    В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни в России

    Трамп призвал к уважению к Китаю

    Трамп на форуме в Майами предложил аудитории поговорить о сексе

    Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение

    ФБР предложило награду за информацию о взломавших почту его главы хакерах

    Трамп назвал Байдена человеком с очень низким IQ из-за помощи Киеву

    Трамп допустил прекращение поддержки НАТО из-за действий альянса

    Ушедший из России технический гигант захотел зарегистрировать новый товарный знак

    Все новости
