Трамп заявил о бесполезности НАТО и призвал не забывать об этом

Трамп призвал не забывать об отказе союзников США по НАТО от помощи с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО не оказали никакой помощи и были бесполезны в ситуации вокруг Ирана. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Страны НАТО абсолютно ничего не сделали, чтобы помочь с безумной, ныне военно уничтоженной нацией Ираном», — написал американский лидер. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи альянса, но призвал «никогда не забывать» этот момент.

Ранее стало известно, что европейские страны незаметно играют ключевую роль в военной операции США против Ирана, обеспечивая американские войска базами, топливом и боеприпасами. Американские бомбардировщики, беспилотники и корабли в последние недели заправлялись и вооружались на базах в Великобритании, Германии, Португалии, Италии, Франции и Греции. Управление ударными дронами ведется с базы в немецком Рамштайне.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил в Сенате, что большинство европейских союзников «оказали ему огромную поддержку». В Европе расположены около 40 военных баз США, где дислоцированы 80 тысяч американских военнослужащих.