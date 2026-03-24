Стало известно о роли Европы в военной операции США против Ирана

WSJ: Европа тайно обеспечила военную операцию США против Ирана

Европейские страны незаметно играют ключевую роль в военной операции США против Ирана, обеспечивая американские войска базами, топливом и боеприпасами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц.

По данным издания, американские бомбардировщики, беспилотники и корабли в последние недели заправлялись и вооружались на базах в Великобритании, Германии, Португалии, Италии, Франции и Греции. Управление ударными дронами ведется с базы в немецком Рамштайне.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил в Сенате, что большинство европейских союзников «оказали ему огромную поддержку». В Европе расположены около 40 военных баз США, где дислоцированы 80 тысяч американских военнослужащих.

Ранее стало известно, что американская авиабаза Рамштайн на юго-западе Германии является центральным узлом в доставке техники, припасов и личного состава для операции США в Иране, включая управление ударными дронами.