Украинский куратор подорвал задержанного в России диверсанта

ФСБ: В Ставрополе украинский куратор подорвал своего агента при задержании

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Ставрополе. Готовивший его диверсант был подорван украинским куратором при задержании российскими спецслужбами. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Гражданин России 1995 года рождения собирался по заданию украинских спецслужб взорвать личный автомобиль сотрудника правоохранительных органов. Он установил контакт с куратором через Telegram и по его заданию проводил разведку в отношении правоохранителя и членов его семьи. Мужчина также изъял из тайника самодельное взрывное устройство с целью подрыва машины.

При задержании своего агента украинский куратор дистанционно подорвал бомбу, в результате преступник получил несовместимые с жизнью ранения. Сотрудники органов безопасности и гражданское население при этом не пострадали.

В ходе осмотра места происшествия было изъято второе самодельное взрывное устройство с электродетонатором иностранного производства и телефон, содержащий переписку с сотрудником украинских спецслужб.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пункту «а» части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

3 марта произошел похожий случай. Украинский куратор дистанционно подорвал задержанного в Екатеринбурге своего агента, планировавшего покушение на главу предприятия ОПК.

