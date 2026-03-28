В Херсонской области заявили об изменении характера боевых действий

Губернатор Сальдо: Характер боевых действий в Херсонской области изменился

Характер боевых действий в Херсонской области изменился, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Его цитирует РИА Новости.

«Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже совсем не та, какой была два или три года назад. Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на этом участке», — сказал глава области.

По его словам, зона тотального поражения дронами достигает до 15 километров по обе стороны Днепра, что делает практически невозможной любую попытку форсировать реку. «Это значит, что любое движение техники, лодок, личного состава моментально попадает в зону риска», — добавил Сальдо.

Сальдо допустил завершение конфликта на Украине уже в 2026 году при готовности украинского руководства.