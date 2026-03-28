Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:18, 28 марта 2026

В Херсонской области заявили об изменении характера боевых действий

Губернатор Сальдо: Характер боевых действий в Херсонской области изменился
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Характер боевых действий в Херсонской области изменился, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Его цитирует РИА Новости.

«Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже совсем не та, какой была два или три года назад. Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на этом участке», — сказал глава области.

По его словам, зона тотального поражения дронами достигает до 15 километров по обе стороны Днепра, что делает практически невозможной любую попытку форсировать реку. «Это значит, что любое движение техники, лодок, личного состава моментально попадает в зону риска», — добавил Сальдо.

Сальдо допустил завершение конфликта на Украине уже в 2026 году при готовности украинского руководства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok