Сальдо допустил завершение конфликта на Украине в этом году при готовности Киева

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости допустил завершение конфликта на Украине в этом году при готовности Киева.

«Теоретически — да, если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьезно, а не заниматься риторикой», — ответил он на вопрос о прекращении боевых действий в обозримой перспективе.

Сальдо уточнил, что реальных шагов к миру в настоящее время мало, поэтому не стоит строить иллюзий. Он подчеркнул, что мир возможен только при желании практических решений.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей специальной военной операции (СВО) военными средствами. Политик напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на условиях России. Украина, по его словам, не готова к такого рода решениям.

