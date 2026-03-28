Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:38, 28 марта 2026

Сальдо допустил завершение конфликта на Украине в этом году при готовности Киева
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Сальдо. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости допустил завершение конфликта на Украине в этом году при готовности Киева.

«Теоретически — да, если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьезно, а не заниматься риторикой», — ответил он на вопрос о прекращении боевых действий в обозримой перспективе.

Сальдо уточнил, что реальных шагов к миру в настоящее время мало, поэтому не стоит строить иллюзий. Он подчеркнул, что мир возможен только при желании практических решений.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться целей специальной военной операции (СВО) военными средствами. Политик напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, однако они должны вестись на условиях России. Украина, по его словам, не готова к такого рода решениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо доказательство причастности Прибалтики к атакам на Ленинградскую область. Дроны летели по закрытому для полетов небу

    Врач-онколог высказался о симптомах рака у Лерчек

    В российском регионе от удара ВСУ погиб ребенок

    Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в этом году

    В российском регионе сбили БПЛА и ракету

    Полиция арестовала одного из самых богатых спортсменов мира

    Рубио предложил Каллас заняться урегулированием на Украине

    Политолог высказался об истощении военного бюджета Киева

    Раскрыта возможность привлечения рабочих из КНДР в Россию

    Более десяти российских аэропортов ввели ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok