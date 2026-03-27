В Кремле выступил популярный российский рэпер

Рэпер Macan выступил в Кремле на 10-летие войск национальной гвардии

Российский рэпер Андрей Косолапов, более известный под псевдонимом Macan, выступил в Кремле. Как сообщает Telegram-канал Shot, там музыкант исполнил песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» с альбома Bratland.

Выступление рэпера было приурочено к 10-летию войск национальной гвардии Российской Федерации. Артисту аккомпанировал оркестр. Во время исполнения песни к нему на сцену вышли дети в белой одежде из театра «Домисолька». Свое выступление Macan завершил поздравлением в адрес офицеров. «С праздником, товарищи офицеры. Спасибо большое», — сказал он.

Косолапов с ноября 2025 года проходит срочную службу. Это не первый раз, когда он выступает во время службы — 7 марта он дал концерт в преддверии Всемирного женского дня.