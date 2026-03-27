Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:02, 27 марта 2026

В Кремле выступил популярный российский рэпер

Рэпер Macan выступил в Кремле на 10-летие войск национальной гвардии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский рэпер Андрей Косолапов, более известный под псевдонимом Macan, выступил в Кремле. Как сообщает Telegram-канал Shot, там музыкант исполнил песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» с альбома Bratland.

Выступление рэпера было приурочено к 10-летию войск национальной гвардии Российской Федерации. Артисту аккомпанировал оркестр. Во время исполнения песни к нему на сцену вышли дети в белой одежде из театра «Домисолька». Свое выступление Macan завершил поздравлением в адрес офицеров. «С праздником, товарищи офицеры. Спасибо большое», — сказал он.

Косолапов с ноября 2025 года проходит срочную службу. Это не первый раз, когда он выступает во время службы — 7 марта он дал концерт в преддверии Всемирного женского дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    Российские подростки спасли брошенного на обочине младенца

    В Белгородской области рассказали о пострадавших от атаки дронов

    Россиянин поставил почти 250 тысяч рублей на победу сборной в матче с Никарагуа

    В Кремле выступил популярный российский рэпер

    В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

    Президент АвтоВАЗа назвал стоимость аренды Lada на месяц

    Британия отказалась присоединиться к войне против Ирана

    Индия одобрила закупку российских систем С-400

    Зеленский рассказал о роли Украины в конфликте на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok