Служащий в армии Macan дал концерт для женщин

В преддверии 8 Марта служащий в армии рэпер Macan дал концерт для женщин

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, дал концерт для военнослужащих женщин в честь 8 Марта. Об этом сообщает Shot.

Рэпер, который в настоящий момент находится в армии, в преддверии праздника выступил в форме перед женщинами, служащими в Росгвардии. Музыкант исполнил песни с детским хором и оркестром. Зрительницы, в свою очередь, бурно отреагировали на его появление на сцене.

В ноябре 2025 года стало известно, что рэпер Macan отправился на военную службу. В декабре Косолапов, несущий срочную службу в элитном спецназе Росгвардии, попал на видео. Его снял во время перекура повар дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

В январе 2026 года сообщалось, что Macan искупался в проруби в честь православного праздника Крещения.