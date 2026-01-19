Служащий в армии Macan окунулся в прорубь

Проходящий срочную службу в армии рэпер Macan окунулся в прорубь на Крещение

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, искупался в проруби в честь православного праздника Крещения. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

По информации источника, артист окунулся в ледяную воду вместе со своими сослуживцами.

«Исполнитель решил отметить крещенские купания, несмотря на то, что находится вдали от дома», — отмечает издание.

В ноября 2025 года стало известно, что рэпер Macan отправился на военную службу. В декабре Косолапов, несущий срочную службу в элитном спецназе Росгвардии, попал на видео. Его заснял курящим повар дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.