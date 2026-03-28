Житель Индии увидел российскую туристку, снял штаны и попытался ее изнасиловать

Shot: Голый мужчина набросился на российскую туристку в Индии

Житель Индии снял штаны, попытался изнасиловать российскую туристку, но получил отпор. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, 36-летняя москвичка Лера находилась на туристичнской тропе рядом с морем на популярном курорте Варкалы. Во время похода росиянку догнал голый мужчина, который увидел ее и решил уговорить на секс. Женщина отказала преследователю, и он набросился на нее.

Жительница России легко оттолкнула невысокого мужчину, убежала на пляж и позвала на помощь. После этого индиец забрался в дом к местной девушке, которую также подверг сексуальному нападению. Однако мужчина потерял сознание, и жертва вызвала полицию.

Нападавшим оказался мужчина по имени Анас. Выяснилось, что он часто преследовал путешественниц в данном районе. Мужчину обвиняют в 38 делах, связанных с попытками изнасилования.

Ранее сотрудник и владелец отеля в Индии заманили девушку и изнасиловали с бандой сообщников. Жертвой оказалась 23-летняя жительница Калькутты.