Европеец описал День оленевода в России фразой «напомнил мне Олимпийские игры»

Живущий в России голландец Махил Снейп побывал на Дне оленевода в селе Мужи в Ямало-Ненецком автономном округе и описал праздник фразой «напомнил мне Олимпийские игры». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что празднование занимает два дня, второй — самый важный и масштабный. Оленеводы участвуют в разных конкурсах, среди которых — бег на лыжах, прыжки через нарты, перетягивание палки, бросание тынзяна (веревки) на хорей (трехметровая палка).

Но самым захватывающим соревнованием европейцу показались гонки на оленьих упряжках. «Зрители кричат, болеют, атмосфера очень живая. Участников —14 мужчин и 12 женщин», — добавил он.

Снейп также отметил, что раньше у этого праздника была еще одна важная роль — оленеводы приезжали на него не только ради соревнований, но и для знакомств. Для многих это была возможность встретить будущего мужа или жену. И эта традиция сохранилась до сих пор, подчеркнул блогер.

«Стоит ли ехать? 100 процентов да! Это один из самых необычных и настоящих праздников, которые я видел. Добрые и гостеприимные люди, сильные традиции, невероятные соревнования и ощущение, будто оказался в совершенно другом мире», — заключил автор.

