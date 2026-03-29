Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:33, 29 марта 2026Путешествия

Европеец описал День оленевода в России фразой «напомнил мне Олимпийские игры»

Алина Черненко

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Живущий в России голландец Махил Снейп побывал на Дне оленевода в селе Мужи в Ямало-Ненецком автономном округе и описал праздник фразой «напомнил мне Олимпийские игры». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что празднование занимает два дня, второй — самый важный и масштабный. Оленеводы участвуют в разных конкурсах, среди которых — бег на лыжах, прыжки через нарты, перетягивание палки, бросание тынзяна (веревки) на хорей (трехметровая палка).

Материалы по теме:
«Эмоции незабываемые» Как живет один из крупнейших регионов России, где оленей больше, чем людей?
«Эмоции незабываемые»Как живет один из крупнейших регионов России, где оленей больше, чем людей?
11 февраля 2024
Праздник Севера. Жители Арктики рассказали о наступающем Дне оленевода. Что в программе?
Праздник Севера.Жители Арктики рассказали о наступающем Дне оленевода. Что в программе?
13 марта 2025

Но самым захватывающим соревнованием европейцу показались гонки на оленьих упряжках. «Зрители кричат, болеют, атмосфера очень живая. Участников —14 мужчин и 12 женщин», — добавил он.

Снейп также отметил, что раньше у этого праздника была еще одна важная роль — оленеводы приезжали на него не только ради соревнований, но и для знакомств. Для многих это была возможность встретить будущего мужа или жену. И эта традиция сохранилась до сих пор, подчеркнул блогер.

«Стоит ли ехать? 100 процентов да! Это один из самых необычных и настоящих праздников, которые я видел. Добрые и гостеприимные люди, сильные традиции, невероятные соревнования и ощущение, будто оказался в совершенно другом мире», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер проехался по зимнику в Приполярном Урале и остался доволен. По его словам, это был «очень классный опыт».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о созданном Трампом Совете мира

    В СПЧ оценили вероятность возобновления работы Telegram в России

    Иран нанес удары по связанным с США заводам

    В Киеве начали готовиться к мобилизации женщин

    В Одессе произошло частичное отключение света и воды

    Замглавы Челябинска арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

    Президент IBU выступил против допуска биатлонистов из России

    Стало известно о включении Украины в «военный шенген» для ударов по России

    В Кремле назвали губительными для мировой экономики последствия атаки США на Иран

    Стало известно о повреждении энергообъекта в Одесской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok