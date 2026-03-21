Голландец описал поездку по зимнику на севере России фразой «это был очень классный опыт»

Живущий в России голландец Махил Снейп проехался по зимнику в Приполярном Урале и остался доволен. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что зимник — это не просто дорога, а настоящая артерия жизни Севера. Европеец добавил, что они с семьей смогли добраться туда, куда летом можно попасть только на вертолете, — в село Мужи в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Теперь могу сказать, что я ездил по настоящей зимней дороге. Или нет — шоссе! И это был очень классный опыт. Там, где летом нет дорог, зимой они появляются! И я удивился, насколько она в хорошем состоянии!» — такими фразами описал свой опыт блогер.

Снейп добавил, что путь до села Мужи от Салехарда по зимнику занял почти четыре часа. Водитель Сергей ехал довольно быстро — местами даже около 60 километров в час — но иногда приходилось замедляться из-за неровностей. Сама дорога была очень широкая, восьмиполосная.

«Сергей объяснил, что это потому, что когда есть метель, ветер заносит снег на дорогу. Если дорога узкая, то очень быстро все под снегом. А если широкая, то чуть менее быстро. В Голландии строят асфальтные дороги, а тут, на севере России, — ледяные», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в гостях у оленеводов в тундре и был впечатлен увиденным. По его словам, люди там «не выживают, а живут».