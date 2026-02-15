Реклама

10:34, 15 февраля 2026Путешествия

Европеец описал поездку к оленеводам в тундру фразой «здесь не выживают, а живут»

Алина Черненко

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Живущий в России голландец Махил Снейп побывал в гостях у оленеводов в тундре и был впечатлен увиденным. Своей историей он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

«Я улетал другим человеком. Я хотел посмотреть, как люди выживают в тундре. А уехал, узнав, что здесь не выживают — здесь живут. Свободной жизнью», — такими фразами описал свой опыт европеец.

Автор публикации рассказал, что у стойбища оленеводов лежал снег даже в июне. На улице было плюс пять градусов, а в чуме — тепло благодаря железной печке.

«Интересный момент: чум обычно собирают и разбирают женщины. И делают это примерно за час. Для меня это что-то нереальное. Я обычно палатку дольше ставлю», — удивился Снейп.

Голландец добавил, что первая ночь в чуме прошла хорошо. Ему выдали матрас, чистое белье и пуховое одеяло, в то время как сами оленеводы спали на шкурах животных. К утру стало прохладно, потому что огонь в печи медленно погас, но хозяйка чума встала рано утром и быстро закинула в нее свежие дрова.

А вторую ночь Снейпу пришлось провести в одиночестве, так как оленеводы ушли, а утром за ним должен был прилететь вертолет. Жители тундры оставили гостю чум, где он мог спрятаться от медведей, волков и дождя, и немного еды. Кроме того, они научили голландца колоть дрова, чтобы разжечь печку.

Блогер признался, что это была самая невероятная ночь в его жизни, так как он остался один в дикой природе наедине со своими мыслями и чувствами.

«О чем я подумал? Часы и дни недели тут не важны. Сколько сейчас времени? Какой сегодня день? И понял, что это не играет роли здесь. Главное — что жив, есть еда и место, где можно спрятаться от дождя. Может быть, в этом и есть настоящая свобода?» — задался вопросом автор.

Ранее тревел-блогерша Елена Лисейкина описала жизнь в чуме оленеводов на Крайнем Севере фразой «за продуктами день на оленях». По ее словам, на Ямале прием пищи очень простой и чаще всего не предполагает готовки.

