Медведев на черно-белом видео задал всего один вопрос Зеленскому

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал визиты украинского президента Владимира Зеленского в страны Персидского залива. Соответствующее заявление он сделал в черно-белом видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Тогда куда следующий вояж?» — задал всего один вопрос лидеру Украины Медведев. После он сам попытался на него ответить. Согласно предположениям политика, в будущем Зеленский может отправиться к мексиканским наркокартелям: Тихуанскому и «Синалоа». «Он же потребитель этой продукции», — объяснил свои прогнозы зампред Совбеза РФ.

По словам Медведева, Зеленский может сотрудничать с картелями в сфере поставок дронов. «А картелям тоже дроны нужны: для перевозки спецгрузов и для борьбы с конкуренцией», — добавил он.

Ранее Дмитрий Медведев напомнил верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, что исторически Донбасс входил в состав России, точно так же как и Эстония. В своем заявлении он назвал Каллас лабораторной крысой.